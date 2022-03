Guerre en Ukraine : la Croix-Rouge lance un site internet pour "aider au maximum" les Ukrainiens qui arrivent en France

Le site, intitulé "Croix-Rouge bonjour", existe en français et en ukrainien, pour aiguiller les réfugiés dans les démarches à réaliser, a expliqué un responsable de l'association sur franceinfo.

La Croix-Rouge a mis en ligne lundi 28 mars un nouveau site internet, "pour aider au maximum les [réfugiés ukrainiens] qui arrivent" en France à cause de la guerre en Ukraine, a expliqué sur franceinfo florent Vallée, responsable des opérations au sein de l'association. Intitulé "Croix-Rouge bonjour", il est accessible en français et en ukrainien.

"C'est pour qu'ils puissent se retrouver dans les démarches à réaliser, la prise en compte des soins, ou comment avoir accès à un hébergement." Le site internet est accompagné d'un numéro de téléphone sur le même principe : le 0 805 389 789.

franceinfo : Que trouve-t-on sur ce site internet ?

Florent Vallée : On retrouve tous les renseignements nécessaires en ukrainien, mais aussi en anglais ou en russe, pour aider au maximum les populations qui arrivent. C'est pour qu'ils puissent se retrouver dans les démarches à réaliser, la prise en compte des soins, vers quel hôpital se tourner, comment avoir accès à la Sécurité sociale, à une aide ou à un hébergement... C'est aussi en français parce qu'il y a des Français qui partagent du temps avec les Ukrainiens pour les aider et les accompagner. C'est une première version qui a été lancée très rapidement. Elle va s'améliorer au fil des jours pour localiser les personnes, avoir une carte et localiser au mieux les endroits où il peut y avoir de l'aide pour tout le monde.

Y a-t-il a aussi une rubrique pour les commerçants ?

Oui, parce qu'ils peuvent donner de l'aide alimentaire à des personnes ukrainiennes. Ils peuvent donner à l'unité locale de la Croix-Rouge la plus proche pour lui permettre de mener les actions en fonction des besoins. Ce site sert aussi à réorienter les bonnes volontés et les bonnes idées vers la délégation Croix-Rouge, croiser avec les besoins exacts pour ne pas se retrouver avec énormément de dons et ne pas savoir quoi en faire. Il faut pouvoir répondre aux besoins des personnes à l'instant "T".

Avez-vous besoin de volontaires en renfort ?

Il faut toujours des volontaires pour mener toutes les actions qu'on doit mener toute l'année, que ce soit pour aider les Ukrainiens mais aussi pour aller mener des maraudes ou monter des dispositifs de secours. On a toujours besoin de bénévoles. Tout le monde peut venir. On s'occupe d'assurer les formations nécessaires que les gens veulent faire pour progresser en interne au sein de la Croix-Rouge.