DIRECT. Guerre en Ukraine : avant de nouvelles négociations, Voldymyr Zelensky dit "étudier" la demande russe de "neutralité" du pays

Ce qu'il faut savoir

Les négociations reprennent. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré, dimanche 27 mars, que son gouvernement étudiait "en profondeur" la question de la "neutralité" de l'Ukraine, un des points centraux dans les négociations avec la Russie pour arrêter le conflit. Les discussions entre les deux pays doivent reprendre en ce début de semaine en Turquie. Suivez notre direct.

La situation humanitaire à Marioupol est "catastrophique". Dans la ville assiégée et bombardée depuis des semaines, "la population se bat pour survivre", a affirmé dans la nuit de dimanche à lundi le ministère des Affaires étrangères ukrainien sur son compte Twitter. Plus de 2 000 civils ont été tués à Marioupol, d'après un récent bilan communiqué par la mairie.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine dialoguent. Le président français a annoncé qu'il parlerait à son homologue russe lundi ou mardi pour organiser une opération d'évacuation de la ville de Marioupol. Emmanuel Macron, qui s'est déjà entretenu à huit reprises avec Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion russe il y a un peu plus d'un mois, reste convaincu que la voie du dialogue avec Moscou est encore possible.

Des négociations à Istanbul. Négociateurs ukrainiens et russes se retrouvent à Istanbul, lundi ou mardi selon plusieurs sources, pour tenter d'arrêter ce conflit qui a déjà contraint plus de 3,8 millions d'Ukrainiens à fuir leur pays, selon un décompte de l'ONU. Un des points importants des négociations porte sur "les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre Etat", a déclaré le président ukrainien à des médias indépendants russes.