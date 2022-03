Guerre en Ukraine : depuis un entrepôt polonais, la Croix-Rouge envoie des fourgons "pleins à craquer" aux victimes du conflit

Les cartons s'empilent par centaines dans ce vaste entrepôt de 2 000 mètres carrés, dans le nord de Lublin (Pologne). La Croix-Rouge polonaise a investi l'endroit au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine. "Les dons en provenance de toute l'Europe y sont triés", explique Pawel Romanski, un bénévole qui fait la visite.

Car l'association, à travers ses différentes branches nationales – française, allemande, ukrainienne, polonaise – mobilise des milliers de bénévoles pour acheminer de la nourriture et des produits de soin aux populations ukrainiennes touchées, qu'elles soient restées au pays ou qu'elles aient fui. La zone de Lublin, près de la frontière ukrainienne, est un nœud stratégique car c'est le carrefour de cette aide de première urgence.

Nourriture au sous-sol, couches à l'étage

D'un côté, la Croix-Rouge stocke les produits alimentaires. De l'autre, les médicaments et les produits d'hygiène. L'association recherche en priorité des pansements, compresses, désinfectants et couvertures thermiques. "Mais surtout pas de vêtements !", lance Pawel. La Croix-Rouge n'en collecte plus ici. Et pour cause : "Vous voyez ces énormes piles de sacs blancs ? C’est ce qui reste de tous les habits qu’on nous a donnés, il y a trois mois, lors de la crise des réfugiés à la frontière biélorusse." Quatorze mille kilos de vêtements s'entassent ainsi. "Par exemple, sur se sac, il est écrit 'six kilos de pantalons pour enfants'. Nous n'avons donc vraiment pas besoin d'en collecter d'autres."

Au sous-sol sont regroupés les boîtes de thon et les packs d’eau. À l'étage, "toutes les couches pour les bébés sur une palette", lance fièrement Luc, 26 ans, chargé de les trier. "Je suis venu ici seulement pour trois jours, afin d'aider", raconte cet avocat londonien. "On a regardé sur Google et on a vu la Croix-Rouge. De Londres, c'est seulement à deux heures d'avion alors on a décidé de venir !" L'homme voulait en fait agir au plus près des besoins des Ukrainiens.

"Tous nos amis aident en faisant des publications sur Instagram mais ça n’aide pas vraiment, alors on voulait faire un truc avec les mains, quoi !" Luc, avocat londonien venu prêter main forte à franceinfo

Les produits sont ensuite transférés, soit vers les lieux d’accueil des réfugiés, notamment en Pologne, soit directement vers l’Ukraine. À l'extérieur de l'entrepôt, une nouvelle camionnette s'apprête à repartir, "pleine à craquer jusqu'au plafond", décrit Valentina Pryshko. Sa destination : les locaux de la Croix-Rouge ukrainienne, à Loutsk, dans le nord-ouest du pays.

Cette camionnette de la Croix rouge ukrainienne s'apprête à repartir de Lublin (Pologne), pleine à craquer, direction Loutsk (Ukraine), de l'autre côté de la frontière, lundi 7 mars 2022. (AGATHE MAHUET / RADIO FRANCE)

"Pas d'inquiétude" pour les trois heures et quinze minutes de route, assure la représentante de l'association côté ukrainien. "Loutsk n'est pas touchée par la guerre", explique-t-elle en s'installant dans la camionnette. Chaque jour, cinq à six camionnettes de la Croix-Rouge quittent ainsi Lublin et traversent la frontière, pour apporter en Ukraine le nécessaire.