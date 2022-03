Guerre en Ukraine : la coopération spatiale fragilisée par le conflit

Dans l'après-midi du vendredi 18 mars, une fusée Soyouz a décollé du cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan), avec à son bord trois cosmonautes russes. L'agence spatiale russe menaçait depuis plusieurs semaines de laisser la Station spatiale internationale (ISS) s'écraser sur Terre, mais, avec désormais cinq Russes à son bord, cela semble peut crédible. Le 30 mars, les Russes vont même ramener un astronaute américain au Kazakhstan.



La coopération spatiale russo-européenne mise à mal par le conflit en Ukraine

Les collaborations entre Russes et Européens tournent cependant au ralenti, depuis le début de la guerre en Ukraine. Les fusées Soyouz russes n'emmèneront ainsi plus de satellites pour les Européens depuis la base de Kourou, en Guyane. L'Europe riposte : son rover ExoMars, qui devait partir dans six mois vers la planète rouge, ne voyagera plus à bord d'une fusée russe, quitte à attendre quatre ans de plus.