La Russie suspend les lancements de la fusée Soyouz depuis la Guyane

Le journal des outremers Le dimanche à 11h25, 16h25 et 21h55.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine qui s’exporte en Guyane, l’arrivée du Novavax qui ne convainc pas les anti-vax guadeloupéens, et un nouveau bac sur la frontière entre la Guyane et le Surinam, c'est le sommaire du journal des outremer.