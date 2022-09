Guerre en Ukraine : la contre-offensive de l'armée ukrainienne

L'Ukraine a annoncé avoir percé les défenses russes et repris des territoires dans l'est et le sud du pays, jeudi 8 septembre.

L'armée ukrainienne a annoncé une percée vers Kharkiv, une région stratégique occupée depuis six mois par l'armée russe, jeudi 8 septembre. L'Ukraine aurait repris le contrôle d'une vingtaine de communes dans l'est du pays. Les autorités russes ont confirmé des "combats acharnés", et ont diffusé des images de longues colonnes de renforts, d'hommes et de matériels, en route vers la zone.

Huit civils tués dans la région de Donetsk

L'enjeu majeur est la ville de Koupiansk, où se trouve un journaliste de la télévision publique russe. "Koupiansk reste entièrement sous contrôle de l'armée russe", a-t-il affirmé, dans la soirée du jeudi 8 septembre. Selon certains experts, la contre-offensive ukrainienne est encore loin d'être consolidée. Les combats se poursuivent également dans le sud de l'Ukraine et la région de Donetsk, où huit civils ont été tués par des frappes russes, selon les autorités ukrainiennes.