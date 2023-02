Guerre en Ukraine : la Chine pourrait fournir un soutien matériel à la Russie, selon les États-Unis

Pour les Américains, le soutien matériel prochain de la Chine à la Russie ne fait aucun doute, comme l'explique le journaliste Loïc de la Mornais, correspondant de France Télévisions Washington, lundi 20 février. Une hypothèse américaine qui reste cependant à confirmer.

Les États-Unis estiment que la livraison prochaine par la Chine de matériel à la Russie ne fait aucun doute. "Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a dit que, selon les services de renseignement américains, qui jusqu'ici ont été plutôt performants, la Chine réfléchirait à des livraisons d'armes à la Russie, que ce soit de simples munitions ou des systèmes d'armes plus complets et plus globaux", explique le journaliste Loïc de la Mornais, correspondant de France Télévisions Washington, lundi 20 février.

Une hypothèse non confirmée

"Il faut savoir que ça n'est pas ce qu'ont dit officiellement les dirigeants chinois à la Conférence pour la sécurité de Munich (Allemagne). Jusqu'ici, la Chine s'est tenue plutôt à l'écart des livraisons d'armes. Après, l'Occident livre des armes à l'Ukraine, il y aurait une certaine logique à ce que la Chine en livre à la Russie. Cela dit, beaucoup d'experts mettent cela un petit peu en doute, tout simplement parce que la Chine n'est pas dans une bonne posture économique et que les Etats-Unis livreraient des représailles économiques assez dommageables pour la Chine", précise le journaliste.