Guerre en Ukraine : la centrale nucléaire de Zaporijia cible de missiles

De nouvelles frappes ont visé la centrale nucléaire de Zaporijia dans le Sud de l’Ukraine dimanche 20 novembre, faisant craindre un accident d'ampleur.

À l’intérieur de la centrale de Zaporijia (Ukraine), un soldat russe filme des frappes s'abattant sur le site dimanche 20 novembre. Depuis la veille, une douzaine de missiles ont touché le lieu hautement sensible. Des tirs ont explosé à proximité de blocs énergétiques et ont touché un bâtiment spécial qui abrite des dépôts de combustibles frais et usés. Aucun accident nucléaire n’a été détecté, le niveau de radiation reste conforme à la norme lundi 21 novembre.



Un site sous occupation russe



Pourtant, le risque d’une catastrophe est plus que jamais à l’ordre du jour. “Aujourd’hui, la centrale nucléaire est une cible militaire, ce qui n’a jamais été le cas dans l’histoire”, soutient Lova Rinel, chercheuse associée à la FRS et spécialiste de la dissuasion nucléaire. L’agence internationale de l’énergie atomique a dénoncé des tirs délibérés contre la plus grande centrale nucléaire d’Europe, appelant “à arrêter cette folie”. Les Russes et les Ukrainiens s’accusent mutuellement d’être les auteurs de cette frappe. Le site est occupé par les forces russes depuis le début du mois de mars.