Guerre en Ukraine : la Biélorussie se dit prête pour les pourparlers entre Kiev et Moscou qui doivent débuter ce lundi

"Le lieu des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine en Biélorussie est prêt et nous attendons les délégations", a déclaré le ministère des Affaires étrangères biélorusse sur ses réseaux sociaux, lundi 28 février (lien en anglais), cinq jours après le début de l'invasion russe. Selon le négociateur russe Vladimir Medinski, les négociations débuteront à midi heure locale, soit 10 heures en France. Ces discussions sont prévues à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, malgré le fait que ce pays serve de base arrière aux forces de Moscou pour mener leur attaque sur Kiev.

⚡️In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg — Belarus MFA (@BelarusMFA) February 28, 2022

La délégation ukrainienne a rencontré des difficultés pour se rendre à l'endroit du rendez-vous avec la délégation russe, non loin de Tchernobyl, rapporte l'un des envoyés spéciaux de franceinfo dans le pays. Dimanche, Kiev a accepté l'idée de négociations avec Moscou, même si les autorités ukrainiennes déclarent ne "pas trop croire" que celles-ci puissent mettre fin à l'invasion russe.