Guerre en Ukraine : la bataille du Donbass a commencé

Les Russes ont lancé, lundi 18 avril, leur grande offensive sur le Donbass, à l'est de l'Ukraine, a confirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Des tirs d'artillerie, de plus en plus rapprochés, ont été entendus lundi 18 avril à Rubizhne (Ukraine). Dans cette ville, comme partout dans le Donbass, les combats font rage. Lundi, les Russes ont lancé leur offensive pour prendre le contrôle total de l'est du pays. "Nous pouvons maintenant confirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, qu'elles préparent depuis longtemps. Une grande partie de l'armée russe est désormais dédiée à cette offensive", a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une allocution vidéo.

Les soldats ukrainiens se préparent depuis longtemps

Preuve de l'intensité de cette bataille du Donbass : au moins huit civils ont été tués lors de bombardements russes dans les régions de Donetsk et Lougansk. Les frappes ont notamment touché la petite ville de Kreminna. Les soldats ukrainiens se préparent depuis longtemps à cette offensive russe. C'est par exemple le cas de ceux présents dans les tranchées à Kharkiv. Aux combats à l'est de l'Ukraine, s'ajoutent des bombardements dans plusieurs zones du pays, comme à Lviv, où, lundi, un important dépôt d'armes venant de l'étranger a été visé par les Russes.