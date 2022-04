Guerre en Ukraine : l'Occident continue de livrer des armes

Des pièces d'artillerie de haute précision, capables d'atteindre des cibles à plus de 50 km ont été livrées par la France à l'Ukraine. Vendredi 22 avril, dans une interview le président Emmanuel Macron reconnaissait livrer "des équipements conséquents" à l'Ukraine. Les pays occidentaux augmentent leurs livraisons d'armes au pays, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky leur en demande depuis le début de la guerre. Les États-Unis ont déjà fourni près de 5 milliards d'euros d'armement. La France et l'Allemagne ont contribué à hauteur de 100 millions d'euros chacun et 200 millions d'euros chacun pour le Royaume-Uni et l'Estonie.



800 millions de dollars d'aide des États-Unis

Jeudi 21 avril, le président américain, Joe Biden a annoncé un nouveau soutien de 800 millions de dollars. Parmi les équipements livrés, des drones suicides qui peuvent frapper l'artillerie russe. Selon Xavier Tytelman, ancien aviateur militaire et expert en sécurité aérienne, ceux-ci pourraient être décisifs face à l'armée russe.