Guerre en Ukraine : l'histoire d'un couple ukrainien, qui combat au sein de la même unité

FRANCEINFO

Une combattante sur la ligne de front, dans la région de Kherson. Tatiana est médecin et se bat avec son mari, dans la même unité. Leurs armes, ce sont des lance-roquettes multiples. Tapi dans les sous-bois, le bataillon attend les ordres. "J’étais déjà commandant dans une unité de grade, quand Tatiana a été transférée chez nous. On s’est rencontrés, on a commencé à combattre ensemble", raconte le combattant. Un message de l’​État-major leur parvient : il faut partir sur le champ. Une unité de soldats russes vient d'être repérée. L'installation se fait en quelques secondes, sur une route désertée à 19 km des positions ennemies. Les coordonnées de la cible sont ajustées. Tatiana gère la communication avec l’État-major et se tient prête à secourir si l’attaque tourne mal. Après les tirs, ils ont moins de trois minutes pour quitter les lieux.



L'Ukraine a repris près de 90 localités

Ne pas être repérés par l’ennemi, c’est la seule alternative pour rester en vie. Ils arrivent ensuite sur une autre position de repli, dans les champs, et attendent la prochaine cible. Vérification du positionnement des roquettes, café et souvenirs de ce mariage célébré en août dernier pendant deux jours de permission. "C’est plus facile pour moi. Maintenant, je sais toujours ce qu’il fait, et il sait toujours ce que je fais", dit Tatiana. "C’est vraiment mieux. Je sais que je peux l’aider si quelque chose arrive", ajoute son mari. Sur ce front de Kherson, les forces ukrainiennes ont repris près de 90 localités aux Russes ces dernières semaines.