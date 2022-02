Guerre en Ukraine : l'exode des habitants après l'offensive russe

Des centaines de milliers d'Ukrainiens se pressent à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne après l'offensive russe lancée par Vladimir Poutine.

Pour des centaines de milliers d'Ukrainiens, l'heure est à l'exode après l'offensive russe. De nombreuses personnes se pressent ainsi à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. "Selon l'ONU, déjà 100 000 personnes ont fui l'Ukraine et beaucoup arrivent ici, en voiture ou à pied (...). Beaucoup arrivent également par le train, dans les gares de la région. D'ailleurs, quelques dizaines d'Ukrainiens ont passé la nuit dans une gare, encadrés par des Polonais", rapporte le journaliste Laurent Desbonnets, envoyé spécial à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, pour le 8 Heures du vendredi 25 février.



Les hôpitaux polonais en alerte

Les autorités polonaises s'attendent à un "afflux beaucoup plus massif dans les jours qui viennent", poursuit le journaliste, qui ajoute : "Neuf centres d'hébergement ont été mis en place." Les hôpitaux de Pologne sont en alerte pour accueillir, selon eux, "plusieurs milliers de personnes qui arriveraient blessées à la frontière", précise Laurent Desbonnets.