Guerre en Ukraine : l’engagement humanitaire d'un Français

Durée de la vidéo : 2 min.

FRANCE 3

Article rédigé par A. Mikoczy, B. Girodon, P. Miette - France 3 France Télévisions

La guerre a débuté depuis près de 500 jours en Ukraine, et le pays a besoin d’aide. Rencontre avec un chef d'entreprise, originaire des Alpes-Maritimes, qui a tout quitté et fait désormais des allers-retours à bord de sa camionnette entre la France et l'Ukraine.

Sur l’une des routes qui mènent au front, à Novo-Olenivka (Ukraine), Richard Ducolombier, entrepreneur, apporte du matériel médical et de la nourriture. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, il fabrique des maisons en bois. Dans la matinée du lundi 26 juin, il a rendez-vous avec des militaires ukrainiens. Les coordonnées GPS lui ont été envoyées au dernier moment. Il ne doit pas traîner, et prendre garde aux drones russes.

Les remerciements des soldats Le chargement dure dix minutes. "Nous remercions le peuple français et vos volontaires qui nous aident. Dans ces circonstances, cela a beaucoup d’importance d’avoir des amis", commente le colonel Andreï, des forces armées ukrainiennes. Richard Ducolombier avait ensuite prévu de se rendre dans un orphelinat, mais celui-ci vient d’être évacué à cause d’un bombardement. Au début de la guerre, il était venu chercher la famille de sa femme. Depuis, il a fait huit allers-retours et livré plusieurs tonnes de matériel, collectés par des amis et des associations en France.