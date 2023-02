Guerre en Ukraine : "115 000 Ukrainiens bénéficient d'un hébergement et d'une allocation" en France, indique la secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté

80% de ces réfugiés sont des femmes, selon les précisions de Sonia Backès ce vendredi sur franceinfo.

"115 000 Ukrainiens, dont 80% de femmes" ont trouvé refuge sur le territoire français et "bénéficient aujourd'hui d'un hébergement et d'une allocation", a détaillé Sonia Backès, secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté en France, vendredi 24 février sur franceinfo. Un an après le début du conflit en Ukraine, la France a dépensé près de 500 millions d'euros pour offrir un accueil à ces déplacés ukrainiens.

La veille, l'ex-Première ministre ukrainienne a remercié sur franceinfo "les Français ordinaires" pour leur accueil des réfugiés. "Notre pays n'oubliera jamais, a lancé Ioulia Timochenko. Une victoire rapide dépend seulement des armes (...) et de la rapidité de leur livraison. Il me semble que le président de la France le comprend très bien."