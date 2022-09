Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne reprend des territoires

Un soldat a hissé le drapeau ukrainien sur l'antenne radio de la ville de Tchkalovske (Ukraine), libérée après plus de six mois d'occupation russe, dimanche 11 septembre. Une reconquête annoncée par un message du président ukrainien Volodymyr Zelensky. "La magnifique drapeau ukrainien flotte de nouveau. (...) Il en sera de même partout. Nous chasserons les occupants de chaque ville et de chaque village d'Ukraine", a-t-il déclaré.

La Russie coupe l'électricité dans tout l'est de l'Ukraine

Samedi 10 septembre, c'était au tour de Koupiansk (Ukraine) d'être libérée, après de violents combats, à quelques kilomètres au sud de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays. Sur les routes, des chars et des blindés étaient calcinés. Tous étaient ciblés du "Z", symbole des troupes russes. L'armée de Moscou est en difficulté face à la progression rapide des Ukrainiens. Depuis le début du mois de septembre, Kiev aurait repris plus de 3 000 km² au sud de Kharkiv, selon les autorités ukrainiennes. Les villes reprises étaient vitales pour le ravitaillement russe. En riposte, Moscou a coupé l'électricité dans tout l'est de l'Ukraine, dans la soirée du dimanche 11 septembre.