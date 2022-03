Guerre en Ukraine : l'armée russe frappe une base militaire à 20 km de la frontière avec la Pologne

Alors qu'une session de négociations entre la Russie et l'Ukraine s'ouvre lundi 14 mars, en ce 19e jour de guerre, la ville portuaire d'Odessa (Ukraine) est "épargnée par les combats, les troupes russes sont bloquées à 150 km d'ici dans la ville de Mykolaïv", rapporte la journaliste Angélique Forget, en direct d'Odessa pour le 8 Heures de France 2, lundi. "Les habitants d'Odessa profitent de ce répit pour se préparer au combat et au siège, mais tout cela pourrait rapidement changer", ajoute-t-elle.



Kiev prend des allures de forteresse

"En frappant hier une base militaire dans l'ouest du pays, près de Lviv, à 20 km à peine de la frontière avec la Pologne, l'armée de Vladimir Poutine a montré qu'elle était prête à attaquer n'importe où, n'importe quand", poursuit Angélique Forget, qui précise ensuite que "les troupes russes ne cessent de progresser vers la capitale par le nord, par l'ouest, par le nord-est". Kiev est ainsi "de plus en plus cernée et prend des allures de forteresse", et les "seuls axes libérés sont ceux vers le sud".