Guerre en Ukraine : l'appel désespéré des combattants retranchés à Marioupol, qui vivent "peut-être" leurs "dernières heures"

Dans son message, il interpelle le président américain Joe Biden, son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un soldat ukrainien retranché à Marioupol lance un appel désespéré à la communauté internationale, mercredi 20 avril, pour que lui et les derniers combattants sur place soient secourus. "Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures", affirmé Serguiy Volyna, de la 36e brigade de la marine nationale dans une vidée postée sur Facebook.

>> Suivez l'évolution de la situation sur place dans notre direct

"L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous, poursuit-il. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers."

Dans cette ville où les autorités craignent la mort de 20 000 à 22 000 civils, les combats se concentrent autour du complexe métallurgique d'Azovstal. Moscou s'est juré de prendre le contrôle de ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine, qui lui permettrait de faire la jonction entre la Crimée, annexée en 2014, et les républiques séparatistes prorusses du Donbass.

Un couloir d'évacuation pour les civils

La Russie a appelé mardi les défenseurs de Marioupol à cesser "leur résistance insensée", après un premier ultimatum dimanche. Des combattants ukrainiens y sont retranchés, mais aussi "au moins mille civils, la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, dans les abris souterrains" de l'usine, a affirmé mardi le conseil municipal de Marioupol sur Telegram.

Mercredi, un accord "préliminaire" a été trouvé avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer vers la ville de Zaporijia "femmes, enfants et personnes âgées", premier accord de ce type depuis samedi, a annoncé la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk sur Telegram.