Guerre en Ukraine : Kiev vit dans la peur de l’arrivée d’un immense convoi militaire russe

La ville de Kiev (Ukraine) vit dans l’angoisse, craignant un terrible assaut des troupes russes. En duplex sur place pour le 23 heures de Franceinfo vendredi 4 mars, le journaliste Marc de Chalvron décrit la capitale comme "une ville fantôme. On ne croise plus que des attroupements sur les trottoirs de gens qui se ruent littéralement sur l’aide humanitaire. C’est une ville également terrorisée par les risques de bombardements. On annonçait des frappes aériennes, elles se font attendre mais on entend cette sirène régulièrement dans les rues de Kiev, preuve que la menace est toujours là", rapporte-t-il.

"La voie est presque libre pour l’armée russe pour foncer sur la capitale ukrainienne"

Le journaliste indique que la population de Kiev redoute l’arrivée d’un immense convoi militaire russe qui "reprend son avancée" après avoir été bloqué pendant plusieurs jours. "Les derniers verrous de Boutcha et d’Irpin qui se situent à une dizaine, à une vingtaine de kilomètres, ont été encerclés. Désormais, la voie est presque libre pour l’armée russe pour foncer sur la capitale ukrainienne", conclut Marc de Chalvron.