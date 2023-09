Guerre en Ukraine : Kiev dénonce une attaque "massive" de drones près d'Odessa, à quelques heures de pourparlers russo-turcs

Le sud de l'Ukraine a été touché par une salve de drones qui a endommagé des infrastructures céréalières alors que Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan échangent sur la reprise de l'accord vital pour la sécurité alimentaire mondiale.

Ces frappes sont-elles un avertissement alors que Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan évoquent la reprise de l'accord céréalier entre Kiev et Moscou ? Dans plusieurs localités de la région ukrainienne d'Odessa, "des entrepôts et des bâtiments de production, des machines agricoles et des équipements d'entreprises industrielles ont été endommagés" lundi 4 septembre, affirme le gouverneur régional. Sur son compte Telegram, Oleg Kiper précise, dans la foulée, que ces attaques n'ont pas fait de victimes.

Ces frappes ont principalement visé Izmaïl. Ce port sur le Danube est devenu un passage important pour les exportations de céréales ukrainiennes, depuis que Moscou s'est retiré de l'accord céréalier mi-juillet. Cette ville est située près de la Roumanie, au point que les garde-frontières ukrainiens ont affirmé que des drones explosifs russes avaient atterri sur le sol roumain. Une déclaration "catégoriquement" démentie par le ministre de la Défense roumain.

Les conséquences de ces attaques, qui ont duré "près de trois heures et demie" toujours selon le gouverneur local ukrainien, ont été limitées, par l'action des forces de défense ukrainiennes. Dix-sept drones russes ont été abattus, revendique Kiev. Dans la capitale, les autorités ont toutefois fait état, lundi, d'une nouvelle alerte à la bombe dans toutes les écoles de la capitale. Quelques heures plus tôt, l'armée russe avait déclaré avoir détruit en mer Noire quatre vedettes militaires rapides transportant des soldats ukrainiens.