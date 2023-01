Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir détruit un bâtiment où étaient logés des centaines de mobilisés russes, près de Donetsk

Cette frappe a été menée peu après minuit, le 1er janvier, et son bilan reste inconnu. Le Kremlin n'a livré aucun commentaire après cet épisode, mais plusieurs blogueurs militaires russes ont formulé des critiques contre le commandement.

Les forces armées ukrainiennes affirment avoir que des centaines de soldats russes ont été tués dans une frappe menée à Makeïevka, ville du territoire occupé de Donetsk, dimanche 1er janvier. L'école professionnelle n°19, où étaient logés des Russes mobilisés dans le cadre de l'opération militaire menée en Ukraine, a notamment été détruite, selon Kiev, qui évoque un bilan de plus de 400 morts et 300 blessés.

Les autorités locales d'occupation, de leur côté, ont informé l'agence Tass que plus de 15 personnes avaient été blessées, selon un bilan préliminaire. Plusieurs dizaines de mobilisés venus de la région de Saratov sont morts dans la frappe, affirme de son côté le blogueur militaire russe Roman Romanov. Selon Daniil Bezsonov, vice-ministre de l'Information du territoire annexé de Donetsk, les forces ukrainiennes ont utilisé des systèmes HiMars à 00h01. Au passage, le responsable a dénoncé le choix d'héberger ces soldats dans un bâtiment non abrité, appelant à punir les responsables. Il ne donne aucun bilan.

Le Kremlin toujours livré aucun commentaire sur l'épisode, alors que plusieurs commentateurs militaires ont laissé éclater leur colère. Igor "Strelkov" Girkin, ancien commandant des forces de Donetsk en 2014, a vertement mis en cause le haut-commandement, accusé d'avoir autorisé une concentration importante de troupes et d'équipements dans un lieu situé à portée de tir des systèmes américains HiMars. Et donc, de les avoir placés en position de grande vulnérabilité.

"Après plusieurs mois de guerre, certaines conclusions n'ont toujours pas été tirées", a commenté Boris Rozhin, analyste militaire. Même le vice-président de la Douma russe, Andreï Medvedev, a fustigé une erreur de l'armée : "Placer du personnel n'importe où dans des bâtiments, au lieu de les placer dans des abris, c'est une aide directe à l'ennemi."