DIRECT. Guerre en Ukraine : la ville de Kiev de nouveau visée par une attaque aérienne

Ce qu'il faut savoir

Les sirènes ont de nouveau retenti. Une nouvelle attaque aérienne a visé Kiev lundi 2 janvier à l'aube, après une journée du Nouvel An marquée par des dizaines de frappes russes qui ont fait au moins quatre morts dans la capitale et ailleurs dans le pays. "Restez dans les abris!" a demandé vers minuit (heure française) sur Telegram Serguiï Popko, chef de l'administration militaire de la ville de Kiev. Cette administration a ensuite indiqué que "20 cibles aériennes ont été abattues". Selon le maire de Kiev Vitali Klitschko, un homme de 19 ans a été blessé par des éclats de verre dans le district de Desnyanskyi et conduit à l'hôpital. L'alerte a été levée environ trois heures plus tard.

Les frappes dans la nuit du Nouvel An ont fait quatre mort, selon les autorités ukrainiennes. Les bombardements survenus peu avant et après le passage à 2023, sur Kiev et sept autres régions, ont fait au moins quatre morts et 50 blessés, selon les autorités ukrainiennes. De son côté, Moscou a affirmé avoir visé des installations de fabrication d'avions sans pilote. Les forces russes ont procédé à des dizaines de frappes en Ukraine dans la nuit du Nouvel An et la journée de dimanche, a annoncé l'armée ukrainienne.

L'Ukraine assure avoir abattu 45 drones lancés par la Russie. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé dimanche avoir intercepté ces drones de fabrication iranienne lancés par la Russie au cours de la nuit du Nouvel An. "Durant la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, les envahisseurs russes ont attaqué l'Ukraine avec des drones kamikazes Shahed-131/136 de fabrication iranienne", a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. Selon elle, 13 de ces drones ont été abattus avant minuit et 32 après le passage en 2023. L'armée ukrainienne n'a pas précisé si d'autres drones avaient atteint leurs cibles.

Volodymyr Zelensky assure qu'il continuera à se "battre". L'année 2023 sera celle de "la victoire" dans la guerre contre la Russie, a proclamé samedi dans ses voeux de Nouvel An le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Nous nous battons et nous continuerons à nous battre. En faveur de ce mot : 'victoire'", a déclaré le président ukrainien dans son discours à l'occasion de la nouvelle année. Lors de ses vœux, le président russe, Vladimir Poutine, a pour sa part affirmé avoir la "justesse morale et historique" de son côté.