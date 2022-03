Guerre en Ukraine : Irpin libérée, mais pas encore sure pour les habitants

Si les soldats ukrainiens sont parvenus à repousser l'armée russe en dehors de la seconde ville du pays, le maire et ses habitants redoutent de nouveaux combats.

Un char aux couleurs de l'Ukraine acclamé dans les rues d'Irpin. La ville avait été désertée par ses habitants et partiellement détruite après un mois de combats. Il y a encore quelques heures, la ligne de front était très proche. "Nous avons libéré la ville, mais il n'est pas encore possible d'y revenir, ce n'est pas un lieu sûr", explique Oleksandr Markushyn, maire d'Irpin. Une ville stratégique à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, qui était la porte d'entrée sur la capitale convoitée par les Russes, au début de l'offensive. Moscou dit avoir réduit son activité militaire autour de Kiev et donc d'Irpin.

Rester sur ses gardes

Une version à laquelle ne croient pas les soldats ukrainiens qui ont repoussé les forces russes. Avant la guerre, 60 000 personnes habitaient Irpin. Beaucoup ont fui les combats, d'autres ne peuvent plus y vivre car leurs habitations sont détruites. Des habitants apeurés qui ont longtemps vécu cachés pour éviter les bombes, et qui craignent encore aujourd'hui un retour des Russes à Irpin.