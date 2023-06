Guerre en Ukraine : inquiétude après l’attaque d’un barrage

Au moins 24 localités se retrouvent inondées et près de 17 000 civils sont évacués selon les autorités ukrainiennes, après l’attaque d’un barrage hydroélectrique dans la région de Kherson, au sud du pays, mardi 6 juin.

De part et d’autre du fleuve Dniepr, l’eau ne cesse de monter, mardi 6 juin. Sur une ville contrôlée par les Russes, les cygnes ont même pris possession des rues, comme Kherson (Ukraine), ville contrôlée par les Ukrainiens. Pour eux, cela ne fait aucun doute, Moscou est à l’origine de la destruction du barrage hydroélectrique de trois kilomètres de long qui alimente une centrale électrique.

Les deux camps se renvoient la responsabilité de l'attaque

Selon les Ukrainiens, les Russes l’auraient détruit pour inonder la plaine qui se trouve au sud vers Kherson et empêcher une contre-offensive. Toute la journée, les secouristes ukrainiens ont évacué les habitants qui vivent encore ici. Une fois de plus, il faut fuir, mais pas à cause des bombes. De leur côté, les Russes accusent les Ukrainiens d’être à l’origine de l’attaque. Leur but ? Priver la Crimée d’eau, car c’est un canal partant du barrage qui alimente la péninsule. Autre inquiétude, la centrale de Zaporijia. L’eau du barrage est utilisée pour refroidir les réacteurs et selon Kiev, il y a un risque d’accident majeur. Mais les experts de l’agence internationale de l’énergie atomique sont plus rassurants.