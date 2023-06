Royaume-Uni : le prince Harry en guerre contre les tabloïds britanniques

Mardi 6 juin a eu lieu la première journée d’audition du prince Harry dans le procès qui l’oppose au tabloïd le Daily Mirror. Le membre de la famille royale a entamé une réelle croisade contre la presse à scandales britannique.

Sans un mot, ni un regard vers les journalistes, le prince Harry quitte la Haute cour de Londres (Royaume-Uni) après sa première journée d’audience, mardi 6 juin. Il aura passé six heures à la barre dans un procès exceptionnel, premier volet de sa bataille judiciaire contre les tabloïds britanniques qu'il accuse d’avoir piraté des messageries privées pour se procurer des informations. Dans le box des témoins, il raconte sa détresse. "Chaque article m’a fait souffrir", dit-il.

Deux autres procès à venir ?

Harry a grandi sous l’œil de la presse, à chaque vacances, à chaque déplacement en famille et a déchaîné la presse à scandale dès la fin de son adolescence, comme en 2005, lorsqu’il fait la Une du Sun déguisé en nazi. Au cœur de cette affaire, il y a l’ombre de Diana, sa relation difficile avec les paparazzis et la peur que l'histoire se répète avec Meghan. À la barre, il s’est expliqué sur le témoignage écrit qu’il a remis au juge : "Combien de sang va encore tâcher leur main avant que quelqu'un ne mette fin à cette folie ?" Cette croisade contre les médias divise, alors que son audition se poursuivra demain et que le procès contre le Daily Mirror durera sept semaines. Il a indiqué avoir dans son viseur The Sun et le Daily Mail.