Patrimoine : le magnifique voilier de Jacques Brel enfin restauré

Retrouvé échoué sur une plage de Nouvelle-Zélande, l’Askoy II a été retapé après plus de 10 ans de travaux. Une vraie réussite pour ce voilier mythique qui a appartenu au célèbre chanteur belge, Jacques Brel.

Centimètre par centimètre, le voilier Askoy II pointe le bout de son nez après plus de 10 ans de chantier. C’est un voilier mythique, qui a appartenu à Jacques Brel. Tous ceux qui ont participé à sa reconstruction ont tenu à être là en ce jour historique, à commencer par le neveu du chanteur. "C’est très émouvant, après tout ce temps-là. C’est une aventure extraordinaire et c’est un grand hommage à Jacques", dit Bruno Brel.

Le bateau retrouvé sur une plage de Nouvelle-Zélande

À son bord, le chanteur belge a navigué jusqu’aux îles Marquises. Le voilier passera ensuite entre les mains de différents propriétaires avant de sombrer dans une tempête et de s’échouer sur une plage de Nouvelle-Zélande. Le voilier, rapatrié en Belgique en 2008, a repris vie dans un hangar de Zeebrugge (Belgique). "Au début, personne n’y croyait. On a commencé quelque chose sans savoir si cela allait réussir ou non", explique Piet Wittevrongel de la fondation "Save Askoy II". Lui et son frère connaissaient bien le chanteur à qui il a acheté les voiles du bateau, s’en est suivi une relation d’amitié.