Guerre en Ukraine : frappe mortelle sur des civils à Zaporijia

À Zaporijia (Ukraine), on peut voir une colonne de véhicules aux vitres soufflées et aux carrosseries criblées d'impacts, vendredi 30 septembre. À l'intérieur de certaines voitures, on aperçoit des corps inanimés, et au sol, des bagages, aux côtés de draps blancs qui recouvrent les victimes. Alors que des dizaines de personnes, dont des enfants, attendaient la permission de pouvoir retourner dans les territoires occupés par les Russes, un missile est venu s'abattre sur ce parking, devenu centre de transit pour déplacés. 30 personnes y ont perdu la vie, et au moins 80 y ont été blessées.

La Russie accusée

Les rescapés sont sous le choc. "C'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot, c'est horrible", confie Igor. Sur les 31 blessés admis à l'hôpital régional de Zaporijia, "seuls 10 ont des plaies superficielles. Tous les autres patients ont besoin d'interventions chirurgicales majeures", a déclaré le chef de l'établissement, Ihor Shishka. Le gouverneur de la région accuse la Russie d'être à l'origine de ce bombardement. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a pour sa part affiché son indignation sur les réseaux, qualifiant les auteurs de l'attaque de "terroristes complets".