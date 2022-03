Guerre en Ukraine : face à la hausse des prix des denrées alimentaires, les Finlandais font des réserves

"L'achat de nourriture représente aujourd'hui 10% à 11% du budget des Finlandais. Cette part va doubler." C'est le visage fermé que le ministre des Affaires économiques de Finlande, Mika Lintilä, a annoncé à la télévision que les ménages allaient devoir augmenter leur budget dédié à l'alimentation. "Notre plus grand défi aujourd'hui, c'est l'agriculture. La situation est critique" a-t-il averti.

>> Guerre en Ukraine : suivez les informations dans notre Direct

En effet, le prix des engrais, souvent produits en Ukraine et en Russie, grimpe depuis le début de la guerre. Les agriculteurs finlandais vont répercuter cette hausse sur leurs produits. "Je m'y prépare et je ne suis pas la seule", précise Toula, retraité, qui explique n'avoir que peu d'argent. "J'ai acheté des choses non périssables : des conserves, des pâtes, voire des biscuits, du café ou du lait en brique."

Mirko, ouvrier en bâtiment, est également inquiet, d'autant qu'il doit beaucoup se déplacer pour travailler et qu'il compose déjà avec la hausse du prix du litre d'essence. "Les carburants ont augmenté de près de 50 centimes en deux semaines. Et vous savez, ici, le prix des légumes augmente toujours en hiver, mais là, ça continue d'augmenter."

Des mesures de soutien de l'économie sont nécessaires, "et le plus vite possible" a affirmé le ministre Mika Lintilä.