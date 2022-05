Guerre en Ukraine : en visite surprise à Odessa, le président du Conseil européen forcé de s'abriter à cause de frappes russes

Grosse frayeur pour Charles Michel. En visite surprise à Odessa, la grande ville du sud de l'Ukraine, le président du Conseil européen a été forcé, lundi 9 mai, de s'abriter en raison de frappes de missiles russes. Selon un responsable de l'UE , lors d'une rencontre entre Michel et le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, "les participants ont dû interrompre la réunion pour se mettre à l'abri car des missiles ont à nouveau frappé la région d'Odessa".



