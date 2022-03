Guerre en Ukraine : en pleine invasion, la Russie bloque deux médias indépendants

Dojd et Echo se sont distingués en ne collant pas au discours du Kremlin dans leur couverture de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, contrairement à l'écrasante majorité des médias russes.

Pointé du doigt par la communauté internationale, Moscou s'efforce de renforcer son emprise sur l'information diffusée sur son sol. En pleine invasion de l'Ukraine, les autorités russes ont bloqué l'accès mardi 1er mars à une chaîne de télévision et une radio indépendantes de renom.

"Le bureau du procureur général a demandé de bloquer l'accès à [la chaîne de télévision en ligne] Dojd et à [la station de radio] Echo de Moscou", a annoncé Dojd sur son compte Twitter. Selon Dojd ("Pluie", en russe), les deux médias sont accusés d'avoir relayé des "appels à commettre des actes extrémistes et violents" et publié des informations "sciemment erronées concernant les activités du personnel militaire russe".

Dojd et Echo, avec le journal Novaïa Gazeta, se sont distingués en ne collant pas au discours du Kremlin dans leur couverture de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, contrairement à l'écrasante majorité des médias russes. Les autorités ont interdit aux médias d'utiliser des informations autres que celles fournies par le Kremlin, l'armée et les différents ministères, qui présentent l'invasion de l'Ukraine comme une simple "opération spéciale" circonscrite à l'est de ce pays.