Guerre en Ukraine : en France, l'accueil des réfugiés est sans précédent

La guerre en Ukraine a fait près de 10 millions de déplacés et de réfugiés, selon l'ONU dimanche 20 mars. Près de 20 000 d'entre eux ont été accueillis en France par des associations, des communes et des particuliers. Comment expliquer un tel élan de solidarité pour ces réfugiés ?

Dans une salle communale à Nancy (Meurthe-et-Moselle), samedi 19 mars, une réfugiée ukrainienne sert dans ses bras pour la première fois celle qui va l'accueillir. "On se met à leur place, tout ce qu'ils ont traversé, les gens qu'ils ont quittés, on a envie de faire le maximum pour eux", indique son hôte. Ce jour-là, plus de 100 réfugiés ont trouvé une famille d'accueil. Partout en France, la solidarité s'organise. Le sort des Ukrainiens semble avoir une résonnance particulière dans l'opinion publique française. "Nous nous sentons proches culturellement, mais aussi géographiquement", estime Michel Wieviorka, sociologue.



Crainte d'une indignation sélective

À Sagone, en Corse-du-Sud, un propriétaire de camping a ressenti le besoin d'agir et de donner. "Ce conflit me touche énormément", indique Eric Crascio. La solidarité s'exprime dans tout le village. Les associations humanitaires se félicitent de cet élan, mais connaissent le risque : une indignation sélective, qui ferait oublier d'autres causes. "Ce qu'on peut espérer, sans trop y croire malheureusement, c'est qu'il y aurait le même engouement pour des crises qui se dérouleraient plus loin, moins médiatisées", indique Thierry Allafort-Duverger, directeur général de Médecins Sans Frontières. Plusieurs associations demandent aux collectivités de faire preuve de la même solidarité pour tous les réfugiés.