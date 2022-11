Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron souhaite un "rôle de médiation plus important" de la Chine

Emmanuel Macron a dit, mercredi 16 novembre, souhaiter que la Chine joue "un rôle de médiation plus important" dans la guerre en Ukraine. "Il y a un espace de convergence, y compris avec les grands émergents comme la Chine et l'Inde, pour pousser la Russie à la désescalade", a déclaré le président français devant la presse à l'issue du sommet du G20 en Indonésie. Il a précisé avoir discuté avec le président chinois Xi Jinping d'un "principe" d'une visite en Chine début 2023.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé l'Ukraine et la Russie à ne pas laisser la guerre "déborder" à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, à New York. "La priorité est de faciliter des négociations de paix", a-t-il insisté, appelant à une "résolution pacifique de la crise ukrainienne" par l'intermédiaire de discussions "justes et pragmatiques". Officiellement neutre, la Chine est parfois accusée par les Occidentaux d'être trop conciliante avec la Russie.

Après la chute de missile en Pologne, Pékin a appelé l'ensemble des acteurs au "calme". "La position de la Chine sur la question ukrainienne est la même depuis le début et elle est claire : la priorité absolue est de mener un dialogue et des négociations afin de résoudre la crise de manière pacifique", a déclaré une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.