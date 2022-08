Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus à propos de la centrale nucléaire de Zaporijia

Les présidents français et russe se sont longuement entretenus par téléphone, vendredi 19 août. Ils ont surtout évoqué le danger que représentent les bombardements aux alentours de la centrale nucléaire de Zaporijia, en Ukraine.

Vendredi 19 août, c'est la fin des vacances pour Emmanuel Macron, qui débute sa rentrée politique par un discours à Bormes-les-Mimosas (Var). Le président a multiplié les échanges téléphoniques avec des chefs d'États étrangers ces dernières semaines, notamment avec Vladimir Poutine. "C'est la fin d'un très long silence radio entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, qui ne s'étaient plus parlé depuis le 28 mai dernier", rapporte le journaliste Hugo Capelli, en direct de Bormes-les-Mimosas.

Un terrain d'entente au sujet de Zaporijia

La discussion entre les chefs d'État français et russe "aura duré 1h15, et au cœur des échanges, la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Emmanuel Macron s'inquiète des bombardements à proximité de cette centrale. Vladimir Poutine estime pour sa part qu'il y a un risque de catastrophe d'envergure". Pour autant, un terrain d'entente a été trouvé entre les deux présidents pour envoyer des experts sur place et y réaliser une inspection de la centrale. En revanche, sur la fin des combats en Ukraine, l'Élysée a indiqué que les négociations ne semblaient pas envisageables pour le Kremlin.