Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron annonce des "renforcements militaires" de la France au sein de l'Otan

Dans un premier temps, Emmanuel Macron va entre autres "accélérer le déploiement déjà prévu d’avions de chasse dans les Etats baltes" et "renforcer ponctuellement le dispositif français en Estonie".

(DURSUN AYDEMIR / ANADOLU AGENCY VIA AFP)

Dans un communiqué, vendredi 25 février au soir, le président de la République Emmanuel Macron annonce des "renforcements militaires" de la France au sein de l'Otan, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Emmanuel Macron annonce en premier lieu qu'il va "accélérer et renforcer le déploiement déjà prévu d’avions de chasse dans les Etats baltes". À ces fins, "dès la mi-mars, 4 Mirage 2000-5 appuyés par une centaine d’aviateurs seront déployés en Estonie." Le président annonce également qu'il va "renforcer ponctuellement le dispositif français en Estonie" avec un sous-groupement d’environ 200 militaires qui sera déployé "aux côtés de nos alliés danois et britanniques." Il a également été décidé une accélération du "déploiement de capacités en Roumanie dans le cadre de l’Otan", avec la présence d'un groupement tactique inter-armes d’environ 500 militaires.

Au CPCO avec la MINARM @florence_parly pour un point de situation sur la guerre en Ukraine.

Les armées assumeront sans faiblesse leur mission fondamentale : défendre la France et les Français, ainsi que leurs responsabilités au sein de l’OTAN et de l’UE. https://t.co/kKUdKT3Wk8 pic.twitter.com/H6fO8tLOhk — Chef d'état-major des armées (@CEMA_FR) February 24, 2022

"La situation nouvelle créée par l’agression russe en Ukraine rend plus que jamais nécessaire l’expression de la solidarité entre Alliés", explique le ministère des Armées dans un communiqué. "Ces dispositifs militaires ne visent à aucune escalade, mais simplement à participer à la défense des pays membres de l’Otan." "La France assume ses responsabilités en tant qu’Allié et en tant qu’Etat européen. Elle est au rendez-vous de la sécurité de l’Europe et renforce significativement sa contribution à la réassurance de ses alliés orientaux", termine le ministère dans son communiqué.