Infographies Guerre Russie-Ukraine : budget, troupes, arsenal... Comparez la puissance militaire des deux pays

C'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. Alors que Vladimir Poutine a lancé une offensive contre l'Ukraine, jeudi 24 février, et que des combats font rage jusque dans Kiev, vendredi, l'armée ukrainienne semble difficilement faire le poids face à celle du géant russe.

Grâce, notamment, à une aide financière et militaire des Occidentaux, l'Ukraine avait lancé une modernisation de ses forces après l'annexion de la Crimée par Moscou, en 2014. Mais cette ex-république d'URSS emploie encore en grande partie des équipements soviétiques et reste faiblement dotée en comparaison de son puissant voisin. Chiffres à l'appui, franceinfo fait le point sur l'état des forces armées dans les deux camps.

Un budget militaire russe dix fois plus important que celui de l'Ukraine

Côté ukrainien. Le pays consacre 4,1% de son produit intérieur brut (PIB) aux dépenses militaires, selon la Banque mondiale. C'est un chiffre très élevé, supérieur à celui de la France et même des Etats-Unis. Cependant, l'Ukraine ayant un PIB relativement faible, cela ne représente que 5,9 milliards de dollars. A ce budget dépensé par l'Ukraine, il faut ajouter l'aide fournie par les Occidentaux, en matière de matériel et de logistique. L'AFP avance que les Etats-Unis ont accordé plus de 2,5 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis 2014.

Côté russe La part du PIB russe consacrée à la défense est similaire à celle de l'Ukraine (4,3%). Mais cela représente 61,7 milliards de dollars, c'est-à-dire un budget militaire plus de dix fois supérieur à celui de Kiev. Selon le site de référence Global Firepower (page en anglais), Moscou possède la deuxième armée la plus puissante du monde derrière les Etats-Unis. Dans ce même classement, l'Ukraine occupe la 22e place.

Plusieurs centaines de milliers de soldats des deux côtés

Côté ukrainien. Le temps où l'armée ukrainienne ne comptait que quelques milliers de soldats semble maintenant loin. En 2014, lorsque la Russie a envahi la Crimée sans un seul coup de feu, seulement 6 000 soldats ukrainiens étaient prêts au combat, selon une synthèse du Congrès américain de juin 2021, reprise par L'Express. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne compterait près de 200 000 hommes, selon le "Military Balance" de l'International Institute for Strategic Studies (IISS), cité par l'AFP. Kiev peut par ailleurs s'appuyer sur 900 000 réservistes. Jeudi, le pays a décrété la mobilisation générale de ces derniers et des Ukrainiens soumis à la conscription militaire. Les hommes âgés de 18 à 60 ans ont désormais interdiction de sortir de ses frontières.

Côté russe. En face, toujours selon les chiffres de l'IISS, la Russie compterait environ 900 000 militaires en exercice dans son armée. Sur ce total, environ 150 000 soldats étaient postés aux frontières entre la Russie et l'Ukraine avant l'invasion lancée jeudi, selon un décompte de Washington et Kiev repris par l'AFP. S'y ajoutent 30 000 autres militaires russes déployés en Biélorussie. Vladimir Poutine peut également compter sur deux millions de réservistes.

Un arsenal terrestre russe plus vaste et plus moderne

Côté ukrainien. Au-delà des moyens humains, l'Ukraine possède 1 184 véhicules blindés et 858 tanks, trois fois moins que les Russes, détaille The Guardian (article en anglais) en se basant sur les données de l'IISS. De plus, les meilleurs véhicules de combat ukrainiens sont des T-64, des chars d'assaut soviétiques mis en service dans les années 1960, bien moins modernes que ceux des Russes, expliquait Forbes le 17 février. Le pays dirigé par Volodymyr Zelensky peut aussi compter sur plus de 1 800 pièces d'artillerie, des armes lourdes permettant de viser l'ennemi à longue distance.

Côté russe. Moscou possède plus de 5 220 véhicules de combat et pas moins de 2 840 tanks. Ils peuvent s'appuyer sur des T-90, un modèle de char de combat commercialisé pour la première fois dans les années 1990. Du côté de l'artillerie, l'armée russe compte au total plus de 4 684 pièces, deux fois et demie plus que leur adversaire. Les plus gros canons sont des 2S7, capables de frapper à une distance de 50 kilomètres. Ils sont utilisés par les deux belligérants, mais les Russes fabriquent leur propre modèle, plus rapide et précis que celui de leur voisin, rappelle Forbes. "L'artillerie russe est clairement en avance en volume et en qualité par rapport aux Ukrainiens" résume Olivier Schmitt, directeur des études et de la recherche à l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), interrogé par franceinfo. La Russie peut également compter sur l'appui de sa flotte en mer Noire, dont plusieurs navires équipés de missiles Kalibr de 2 000 kilomètres de portée, précise Le Point (article réservé aux abonnés).

Peu d'avions côté ukrainien et de fortes capacités anti-aériennes chez les Russes

Côté ukrainien. L'armée de l'air ukrainienne compterait un peu moins de 200 avions militaires et 46 hélicoptères, selon le "Military Balance" de l'IISS. Mais d'après le magazine Forbes, seuls 125 de ces appareils seraient des avions de combat. Par ailleurs, d'après Le Point, tous ces appareils sont de fabrication russe, de même que les hélicoptères.

Côté russe. La Russie peut, quant à elle, compter sur une aviation dix fois plus importante que l'Ukraine, avec 1 846 avions militaires et 832 hélicoptères. Mais la véritable force de Moscou réside dans ses capacités antiaériennes. Le Kremlin dispose notamment de missiles sol-air S-400 d'une portée de 1 400 kilomètres. De quoi empêcher le survol de l'ensemble de l'Ukraine, souligne Le Point. "Les Ukrainiens sont dans une situation militaire impossible, avec une maîtrise du ciel totale par les Russes", constate François Heisbourg, conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), interrogé par l'AFP.