Guerre en Ukraine : drones, sabotages... La Russie visée par une série d'attaques à la veille du défilé militaire du 9 mai

Une nouvelle stratégie dans la guerre ? Dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 mai, "deux drones qui visaient le Kremlin" ont été "mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radar", selon Moscou, qui y voit "une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président". Un train de marchandises russe a également déraillé, mardi, après la déflagration d'un engin explosif, dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine.

Depuis quelques jours, les actions de ce type se multiplient en Russie, qui les attribue à l'Ukraine. Kiev n'a rien revendiqué et a même nié toute implication dans l'attaque aux drones sur le Kremlin. Néanmoins, le pays assure avoir achevé ses préparatifs en vue de sa contre-offensive.

Ces incidents surviennent surtout alors que la Russie s'apprête à célébrer le 9 mai, qui marque la capitulation de l'Allemagne nazie face aux Alliés, un moment de ferveur patriotique pour Vladimir Poutine. Dans ce contexte, plusieurs villes russes ont annulé les célébrations organisées. Pour l'heure, le grand défilé militaire sur la place Rouge de Moscou, l'événement phare de cette journée, est maintenu. Voici ce que l'on sait des événements des derniers jours.

La Russie a affirmé mercredi 3 mai avoir abattu deux drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer le Kremlin. Dans la nuit de mardi à mercredi, "deux drones" ont été "mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radar", selon la présidence russe. "Nous considérons ces actions comme une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président", ajoute le Kremlin, qui précise que Vladimir Poutine n'a pas été blessé. Une vidéo publiée par certains médias russes sur les réseaux sociaux montrait un panache de fumée s'élevant au-dessus du Kremlin pendant la nuit. Il n'était pas possible de vérifier ces images de source indépendante dans l'immédiat.

Si des drones se sont déjà écrasés dans la région de Moscou ces derniers mois, c'est la première fois qu'une incursion attribuée à l'Ukraine se produit dans le cœur de la capitale russe. De son côté, Kiev a assuré par l'intermédiaire de Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de Volodymyr Zelensky, que "bien sûr, l'Ukraine n'a rien à voir avec les attaques de drones contre le Kremlin".

"Un engin explosif non identifié a explosé près de la gare de Snejetskaya", a également déclaré le gouverneur de la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine, mardi. "L'incident a entraîné le déraillement d'une locomotive et de plusieurs wagons du train", a-t-il ajouté sur Telegram*, précisant qu'il n'y avait pas de victimes. La gare se situe à 2 km de la ville de Briansk, qui compte près de 370 000 habitants. Selon le média d'Etat russe Pravda*, la puissance de l'explosion équivalait à 10 kg de TNT. La destruction de la locomotive et de wagons a entraîné la fuite de 12 tonnes de carburant, selon Pravda.

