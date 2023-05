Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 2 mai

En Russie, un train de marchandises russe a déraillé mardi après la déflagration d'un engin explosif, le second en deux jours, alors que les actes de sabotage se multiplient.

L'Ukraine a-t-elle débuté sa contre-offensive tant attendue par une série de sabotages en Russie ? La Russie et la Crimée annexée sont la cible d'une série d'attaques que Kiev, qui a récemment affirmé que ses préparatifs en vue de cette contre-offensive touchaient à leur fin, n'a pas revendiquées. Dans la région de Kherson, au sud de l'Ukraine, trois personnes ont été tuées dans des frappes d'artillerie. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée dans le conflit russo-ukrainien.

En Russie, un "engin explosif" fait de nouveau dérailler un train de marchandises

Un train de marchandises dans la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine, a déraillé mardi en raison de la déflagration d'un "engin explosif" sur les rails, sans faire de victimes, a déclaré le gouverneur local. Lundi, une explosion avait fait dérailler un train de marchandises, qui avait partiellement pris feu, près de la localité d'Ounetcha, plus proches de la frontière ukrainienne que le déraillement de mardi.

De nombreux sabotages sur les voies ferrées en Russie ont été signalés depuis que Moscou a lancé son offensive contre l'Ukraine en février 2022, mais c'est la première fois cette semaine que des responsables confirment des attaques de cette ampleur, alors que Kiev dit préparer sa contre-offensive pour reconquérir des territoires.

Trois personnes tuées dans la région de Kherson

Trois personnes ont été tuées dans des frappes d'artillerie dans la région de Kherson, et cinq autres ont téé blessées, a annoncé le procureur local de la région sur Telegram. La justice ukrainienne affirme que des habitations et des commerces ont été touchés par ces frappes.

Selon le gouvernement russe, des combats ont lieu "sur toute la ligne de contact"

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a affirmé lors d'une réunion avec de hauts responsables militaires que des combats avaient lieu "sur toute la ligne de contact" en Ukraine, rapporte The Guardian (article en anglais). Selon le ministre, le succès des forces russes sur le champ de bataille "dépendrait en grande partie du réapprovisionnement en temps voulu en armes" et autres équipements militaires.

Ukraine et Canada s'engagent à poursuivre leur coopération à long terme

"Le Canada continuera de leur apporter une aide militaire, humanitaire et financière", a assuré lundi en fin de journée le chef de gouvernement canadien, Justin Trudeau, qui s'est engagé à aider "l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra". Le Canada a déjà formé plus de 36 000 soldats ukrainiens depuis septembre 2015 et cette mission a été prolongée jusqu'en mars 2025. Mi-avril, les huit chars Leopard 2 promis par Ottawa à Kiev sont arrivés en Pologne. Ces engins de 55 tonnes sont l'une des composantes clé de l'arsenal canadien, et comptent parmi ses équipements les plus avancés.

Le "jour de la victoire" amputé de plusieurs fêtes le 9 mai en Russie

Célébré comme le "jour de la victoire" contre l'Allemagne nazie en Russie, le 9 mai ne se déroulera pas comme prévu dans plusieurs régions du pays. Les gouverneurs de six d'entre elles ont annoncé l'annulation des traditionnelles parades, pour des raisons de sécurité, rapporte le Guardian (en anglais).

La maison-mère de Tinder quitte à son tour la Russie

Pour faire des rencontres en Russie, il ne faudra plus compte sur Tinder. Match Group, la maison-mère de l'application, a annoncé qu'elle allait cesser l'ensemble de ses activités dans le pays d'ici au 30 juin. Le départ du groupe spécialisé dans les services de rencontres, avec Tinder mais également Hinge, Meetic ou encore match.com, est le dernier exemple d'entreprises occidentales ayant fait le choix de quitter ou de suspendre leurs activités en Russie depuis février 2022. Ces départs ont notamment permis aux entreprises chinoises de bien souvent venir prendre le relais, mais également à la Russie de tenter de développer des alternatives locales.