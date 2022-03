Guerre en Ukraine : des Ukrainiens cachés dans un sous-sol à Kharkiv pour se protéger des bombardements

Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 3,5 millions d'habitants ont fui le pays. Certains vivent terrés dans des sous-sols depuis plus d'un mois maintenant.

Depuis plus d'un mois, des Ukrainiens sont réfugiés dans le sous-sol d'une école dans le quartier de Saltivka, à Kharkiv (Ukraine), pour s'abriter des bombardements. Ici, il n'y a ni eau, ni électricité. La plupart de leurs proches, trop vieux ou trop malades, ne peuvent pas les rejoindre. Tous les ascenseurs sont hors d'usage. "Mon mari victime d'un AVC et d'une crise cardiaque se trouve dans l'immeuble avec mon fils, qui est handicapé mental. Ils sont au sixième étage, ils ne peuvent pas venir ici", déplore Olga Panchenko, résidente du quartier de Saltivka.



"Tout a changé depuis un mois"

Dans ce sous-sol obscur, tout le monde se serre les coudes. Des bénévoles apportent à manger à ces familles qui cohabitent. "Maintenant, nous formons une grande famille. J'avais ma vie normale avant, et tout a changé depuis un mois", confie Yevhen Kryvoruchko. À l'extérieur, le quartier n'est plus qu'un champ de bataille éventré par les obus et missiles russes.