Guerre en Ukraine : des ressortissants français ont décidé de rester sur place

De nombreux Français installés sur place en Ukraine ont décidé de ne pas fuir et de rester par solidarité pour aider les autres, et parce qu'ils ont construit leur vie dans le pays.

Grégory Peron, un Français, filme le départ de sa femme vers la France, une séparation déchirante. Mercredi 9 mars, ils profitaient de leur dernier moment ensemble. Grégory, lui, est resté, car il ne veut pas abandonner l'Ukraine où il vit depuis 20 ans. "Jouer la carte joker passeport français lorsque les choses vont mal, je trouve ça limite indécent", confie-t-il. Grégory est donc resté à Dnipro (Ukraine), ville encore épargnée par les bombardements.

Moins de 300 Français seraient encore présents en Ukraine

Les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Grégory a décidé d'apporter son aide en contactant un centre de volontaires afin d'effectuer des trajets humanitaires jusqu'à Kharkiv (Ukraine). Un autre Français proche de Kiev (Ukraine) filme les bombardements depuis sa fenêtre. Pourtant, cela ne le convainc pas de partir. "Je suis Français peut-être, mais je suis un peu Ukrainien dans le cœur et j'ai envie de vous informer avec mes yeux de ce qui se passe sur ce terrain", explique-t-il. Chaque jour, il prend donc le risque de sortir pour filmer les rues. Moins de 300 Français seraient encore présents en Ukraine.