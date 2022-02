Guerre en Ukraine : des installations militaires visées par la Russie, des chars entrent dans le pays depuis la Biélorussie

Après le discours du président russe Vladimir Poutine, qui a annoncé jeudi 24 février une opération militaire en Ukraine, des explosions ont été entendues dans l'est du pays, ainsi que dans d'autres villes. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la capitale, Kiev. "Après les trois explosions entendues ce matin, il n'y a pas eu de nouvelle explosion. Beaucoup de sirènes, beaucoup de bruits d'ambulance, mais pas vraiment de différence depuis ce matin", rapporte la journaliste Dorothée Olliéric, en direct de Kiev pour le 8 Heures de France 2.



Des mouvements de chars qui inquiètent les Ukrainiens

Les installations militaires ukrainiennes ont été visées. "Ce qui inquiète vraiment les Ukrainiens, ce sont ces mouvements de chars depuis la frontière de la Biélorussie vers l'Ukraine, qui seraient en train d'entrer et de se diriger potentiellement vers Kiev (...) d'autant plus que la Russie dit que les forces ukrainiennes n'opposeraient aucune résistance", poursuit l'envoyée spéciale. De plus, "plusieurs centaines de militaires ukrainiens ont d'ores et déjà été tués, même si l'état-major affirme avoir abattu cinq avions russes et un hélicoptère", ajoute Dorothée Olliéric, qui précise également que les Ukrainiens achètent massivement des produits de première nécessité.