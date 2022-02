Opération militaire russe contre l'Ukraine : "On est tous choqués, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une guerre ouverte", témoigne un Français de Lviv

"La pression monte, on entend des sirènes en ville malgré la distance", explique Cyril Horsiny, un Français qui vit à l'ouest de l'Ukraine, à Lviv, après l'opération militaire russe lancée dans la nuit par Vladimir Poutine. "On est tous choqués, même s'il y a une guerre larvée depuis huit ans dans le Donbass, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une guerre ouverte", a-t-il ajouté.

"Ce n'est pas le genre de nouvelle à laquelle on s'attend en se réveillant même si ces derniers jours on était préparé. On avait l'espoir que la folie meurtrière de Vladimir Poutine n'irait pas jusque-là. Malheureusement, on se rend compte qu'il n'a pas de limite."

Il est temps de prendre conscience, même en Occident, que s'il prend l'Ukraine il ne s'arrêtera pas là et que c'est le moment de réagir, sinon cela va être une effusion de sang. Cyril Horsiny franceinfo

Le Quai d'Orsay conseille aux ressortissants français de partir. "C'est un peu tôt. On va penser avant tout à la sécurité de nos enfants. Face à la pression de tous les proches, on va réfléchir parce que j'aimerais rester solidaire avec le peuple ukrainien", a expliqué Cyril Horsiny.