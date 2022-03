Guerre en Ukraine : des habitants rentrent au pays pour participer à l'effort de guerre

Mardi 15 mars, des Ukrainiens décident de retourner dans leur pays pour aider l'armée. Les hommes de 18 à 60 ans sont mobilisés et ne peuvent pas quitter le territoire ukrainien.

Dans la gare de Przemysl (Pologne), dernière ville avant la frontière ukrainienne, des Ukrainiens font le choix de rentrer chez eux, mardi 15 mars. Parmi eux, une famille, partie en vacances en Egypte quand la guerre a débuté. "On revient en Ukraine, mais moi et ma fille nous allons rester à l'ouest du pays", indique la mère. Le père ira, lui, jusqu'à Kiev (Ukraine). "Je suis médecin militaire là-bas, et je reviens pour aider les soldats ukrainiens", explique-t-il.

Participer à la continuité économique

De nombreuses familles et enfants se massent à la frontière. "Je veux continuer à participer à la continuité économique du pays en ces temps de guerre", affirme une femme en chemin pour rejoindre ses employés, qui continuent de travailler en Ukraine. Sur la route, de nombreux véhicules ukrainiens souhaitent passer la frontière. "Je vis à Lviv (Ukraine), c'est ma maison. Mon mari m'attend", témoigne une femme.