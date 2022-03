Guerre en Ukraine : des Ukrainiens rentrent dans leur pays pour résister face aux Russes

Devant la gare de Przemysl (Pologne), à la frontière ukrainienne, des Ukrainiens n'ont qu'une idée : prendre le premier train pour rentrer dans leur pays. Une infirmière ukrainienne, qui avait réussi à fuir, prend ainsi le chemin inverse pour résister. "Je suis soignante. Les hôpitaux ont besoin de bras, et je resterai jusqu'à la fin", assure-t-elle. Un autre Ukrainien expatrié aux États-Unis est venu avec un drone dans ses bagages pour défendre son pays.

186 000 personnes sont rentrées en Ukraine

Depuis le début de l'invasion, 186 000 personnes sont rentrées en Ukraine. Pour défendre leur pays, certains prennent les armes et d'autres en fabriquent, remplissant des caisses de cocktails Molotov. À Kiev (Ukraine), alors que la capitale est encerclée par les troupes russes, des bénévoles viennent en aide aux réfugiés de l'est. "On ne peut pas s'en aller alors que notre peuple est en train de mourir ici", explique Alyona, une des bénévoles.