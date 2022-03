Guerre en Ukraine : des Français sont toujours bloqués dans le pays

Depuis le début de la guerre en Ukraine, des Français sont parvenus à quitter le pays. Mais pour d’autres, qui restent coincés, sans issue, la situation est toujours préoccupante, jeudi 3 mars. Glib Veretyuk-Amathieu est un étudiant français qui vit à une vingtaine de minutes de Kiev, la capitale. À la moindre alerte, il se cache dans un sous-sol. Avec sa mère, ils vivent dans l’appartement d’un ami, et sont très angoissés. "C’est surtout la nuit ici que c’est un enfer. On entend des explosions très proches et des sirènes. On doit sortir à nos risques et périls dans la rue", expose-t-il.

Le nombre de Français encore bloqués difficile à estimer

Ces derniers se sentent isolés, perdus. "La difficulté, c’est qu’on n’a pas de véhicule pour quitter la ville. Les trains sont complètement bondés", poursuit l’étudiant. Un départ organisé par l’ambassade de France a avorté. "On nous demande notre adresse, comment ça se passe et puis rien d’autre, ‘partez à vos risques et périls sur les routes’. Au bout d’une semaine, on nous a proposés de sortir avec un bus. Il était censé partir il y a une heure ou deux, on n’a aucune nouvelle." Pour faire retomber la peur et le stress, le jeune homme joue du piano et répète pour son examen. D’autres Français ont réussi à passer une frontière pour quitter l’Ukraine, mais il est difficile de savoir combien sont encore piégés.