Guerre en Ukraine : des Français décident de rester en Ukraine, d’autres fuient

Profiter de l’accalmie pour fuir à tout prix. C’est ce qu’ont entrepris de faire de Jean-Baptiste Alix, Français de Kiev (Ukraine), et sa famille. Ils se sont lancés lundi 28 février. Le père de famille a réussi à trouver un trajet en train pour gagner une petite ville au sud-ouest de la capitale, avec sa femme et ses deux filles.

Un millier de français sur le sol ukrainien

Comme lui et sa famille, il y a plus d’un millier de Français sur le sol ukrainien. Beaucoup cherchent à partir, par tous les moyens. D’autres préfèrent rester, pour combattre à leur manière. C’est le cas de Jérémy de la Cruz. Il reste et approvisionne un hôpital à une trentaine de kilomètres au sud de Kiev en médicaments, nourriture et même en électroménager.