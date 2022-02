Guerre en Ukraine : des Français angoissés à l’idée de rester bloqués dans le pays

Ce lundi 28 février, le calme règne dans les rues de Kiev (Ukraine). Malgré ce moment de répit précaire, Cyril Baraton, Français expatrié et confiné dans son appartement de la capitale ukrainienne, reste prudent, après plusieurs jours d’angoisse. "Le moral c’est compliqué. On ne mange plus parce qu’on n’a plus la faim", confie-t-il. Pour respecter les consignes de l’ambassade de France, il est resté chez lui : "Autour de la ville, tout est détruit. Les infrastructures routières sont détruites, le pont pour aller vers la Pologne est détruit, il n’y a aucun moyen pour s’échapper." Il qualifie même toute tentative de s’en aller de "suicidaire".

Des Français tentent de quitter l’Ukraine

D’autres tentent leur chance. C’est le cas de Mohammed El Brahimi. Il devait passer trois jours à Kiev pour le travail. Il a pris la route avec des Ukrainiens parlant français : "Il y a des checkpoints. On se fait contrôler tous les kilomètres presque", raconte-t-il. Mais pour lui, l’essentiel est là, il se sent en sécurité. Toutefois, le Français ne sait pas encore s’il va rejoindre la Pologne ou la Hongrie.