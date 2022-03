Guerre en Ukraine : de retour chez lui, un volontaire français raconte

Dans une vidéo où il se filme à bout de souffle, Mickaël raconte : "La base a été détruite, et il y a eu un bombardement là-bas aussi, à l'instant. J'ai des copains qui sont morts, donc on recule, on se barre". Il venait de passer sa première nuit sur la base militaire de Yavoriv, à quelques kilomètres de la frontière polonaise. Il avait rejoint des volontaires de la légion internationale ukrainienne.

Aucune expérience militaire avant son départ

Cet informaticien de 40 ans avait quitté famille et travail pour prendre les armes aux côtés des forces ukrainiennes, sans aucune expérience militaire. Dans le contrat qu'il a signé, il s'engageait jusqu'à la fin du conflit. Sur les 200 soldats présents sur la base de Yavoriv bombardée, il y aurait eu 35 morts selon les Ukrainiens. Sa vie de soldat aura duré moins de 48 heures. De retour chez lui à Alès (Gard), il explique que c'est le fait de "voir l'impuissance des gens" face aux pertes ukrainiennes qui l'a décidé à s'engager.