Guerre en Ukraine : dans le Donbass, les armes vieillissantes des soldats ukrainiens ne font pas le poids face aux Russes

La ville de Lyssytchansk est désormais contrôlée par les forces russes dans le Donbass. Les habitants de la région n’en peuvent plus des bombardements qui s’abattent sur la région depuis trois jours. "Je suis inquiet, je rentre chez moi", dit un civil ukrainien. Les soldats quittent la ville, décrivant les combats comme "un enfer". Certains s’effondrent de fatigue, et dorment dans des bois.



"Mon sentiment, c’est le dégoût"

Le moral du commandant des bataillons ukrainiens qui résistaient dans Lyssytchansk est au plus bas. Face aux images des Russes hissant leur drapeau, il est amer et triste. "Mon sentiment, c’est le dégoût", affirme-t-il. Les mitrailleuses utilisées par les soldats ukrainiens pour résister datent parfois des années 30 ou 40. "Ce n’est pas comparable avec ce qu’ils ont", indiquent-ils, en comparant leurs armes et celles des troupes russes.