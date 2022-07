Guerre en Ukraine : la ville de Lyssytchansk est tombée aux mains des Russes

Dimanche 3 juillet, l'armée ukrainienne a annoncé son retrait de Lyssytchansk. La Russie a quant à elle annoncé avoir conquis cette ville et contrôler toute la région de Louhansk. Une avancée clé dans la bataille du Donbass. "Nous sommes ici à Lyssytchansk. La ville vient tout juste de tomber. Elle est désormais aux mains des Russes et de leurs alliés séparatistes", explique Luc Lacroix, envoyé spécial pour France Télévisions. "Elle a tout l'air d'un champ de bataille, avec des véhicules calcinés en plein milieu des rues. De l'autre côté, des bâtiments aux façades endommagées, aux vitres brisées. Les habitants à qui nous avons parlé jusque-là nous ont dit que désormais, la situation était un peu plus calme. Mais on entend encore des bombardements au loin", poursuit-il.

Vers une offensive sur Slaviasnk et Kramatorsk ?

Les habitants restés sur place et interrogés par le journaliste se disent néanmoins "contents" de l'arrivée des Russes. "Lyssytchansk, se trouve au sud d'une rivière très importante, parce que c’est une barrière naturelle. Il s’agit de la rivière Seversky Donets. En étant ici les Russes ont donc désormais comme une tête de pont pour aller encore plus loin. Dans le Donbass, par exemple, vers les villes de Sloviansk et de Kramatorsk", conclut Luc Lacroix.