DIRECT. Guerre en Ukraine : trois morts après de "fortes explosions" dans la ville russe de Belgorod, près de la frontière ukrainienne

Ce qu'il faut savoir

Une série de "fortes explosions" a fait au moins trois morts dans la ville russe de Belgorod, a déclaré dimanche 3 juillet le gouverneur de cette région frontalière de l'Ukraine et déjà touchée précédemment par des tirs. Sur Telegram, le gouverneur Viatcheslav Gladkov a précisé que les explosions avaient eu lieu très tôt dimanche et que onze immeubles résidentiels et 39 maisons avaient été endommagés. "Les circonstances de l'incident sont en train d'être établies, visiblement les défenses antiaériennes ont été activées", a-t-il affirmé, sans plus de précisions. Il n'a pas accusé explicitement l'Ukraine d'avoir mené des frappes. Suivez notre direct.

Violents combats à Lyssytchansk. Cette grande ville de l'est de l'Ukraine est au cœur de la bataille pour le contrôle du Donbass. "Les combats font rage. Heureusement, la ville n'est pas encerclée et est sous contrôle de l'armée ukrainienne", a assuré samedi dans la journée le porte-parole de la Garde nationale de l'Ukraine. Un peu plus tôt, les séparatistes soutenus par Moscou avaient affirmé que Lyssytchansk était "totalement encerclée".

La Biélorussie menace. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé samedi que son armée avait abattu des missiles tirés depuis l'Ukraine sur son pays, en pleine spéculation sur une implication grandissante de Minsk dans le conflit entre Kiev et Moscou. "On nous provoque", a-t-il lancé, menaçant de riposter "instantanément" à toute frappe vers la Bielorussie.

Sloviansk et Kharkiv toujours sous pression. Dans l'est de l'Ukraine, au moins quatre civils ont été tués et 12 blessés à Sloviansk depuis vendredi matin, selon le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. A Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, "la matinée [...] a été particulièrement agitée", a de son côté déclaré le gouverneur régional Oleg Sinegoubov, selon qui des missiles ont frappé un quartier de la ville sans faire de victimes.